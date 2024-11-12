تيمور جنبلاط زار بري على رأس وفد من "اللقاء الديمقراطي" وتم البحث بآخر المستجدات

زار رئيس "الحزب التقدّمي الاشتراكي" النّائب ​تيمور جنبلاط​، رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التينة، على رأس وفد ضمّ عضوَي كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائبَين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن، أمين السّرّ العام في "التقدّمي" ظافر ناصر ومستشار جنبلاط حسام حرب. وجرى خلال اللّقاء، البحث في آخر المستجدّات السّياسيّة والميدانيّة.

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