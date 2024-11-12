عبد المسيح دعا النواب والوزراء للحضور للمجلس بعيد الاستقلال للتوقيع على العلم اللبناني ورفعه

أشار النّائب أديب عبد المسيح، تعليقًا على مذكّرة الإقفال بمناسبة عيد الاستقلال، إلى أنّ "هذه المذكّرة ليست ما كنت أتوقّع في زمن العدوان على لبنان. الإسرائيلي مزّق العلم اللّبناني منذ فترة وجيزة في الجنوب".
ولفت في تصريح، إلى أنّ "لذا في زمن تذكار الاستقلال ومن أجل استرداده، وردًّا على هذا العمل المشين، وتضامنًا مع أهالي الجنوب والبقاع وكلّ لبنان، وإكرامًا لجميع الشّهداء والضّحايا، وتثبيتًا للسّيادة اللّبنانيّة الفعليّة والمعنى الحقيقي لاستقلاله، أدعو جميع الزّملاء النّواب للحضور إلى المجلس النّيابي يوم عيد الاستقلال، مع أعضاء الحكومة والقيادات الأمنيّة والعسكريّة، لننشد سويًّا النّشيد الوطني ونوقّع على العلم اللبناني ونرفعه، كما فعل أسلافنا، ونكون ملتفّين حول ما يجمعنا. كما مطلوب من جميع الإدارات ألّا تُقفل، بل أن ترفع العلم اللّبناني وتنشد نشيده من أجل الوحدة الوطنيّة في زمن الحرب".
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