أكد رئيس بلدية رميش ميلاد العلم، في حديث لـ"النشرة"، أن الأهالي مصرين على البقاء في البلادة والثبات والتجذر في الأرض مهما كانت الظروف صعبة، مشيراً إلى أن هناك نحو 6000 شخص في رميش، 5200 من أبناء البلدة ونحو 175 عائلة ضيوف من القرى المجاورة.
وفي حين لفت العلم إلى أن هناك سلع مفقودة، شدد على أن المهم السعي إلى تأمين المازوت والأدوية، خصوصاً على أبواب فصل الشتاء، من أجل مساعدة الأهالي على الصمود والبقاء في البلدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية رميش للنشرة: مصرون على البقاء في البلدة وللمساعدة في تأمين المازوت والأدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.