رئيس بلدية رميش للنشرة: مصرون على البقاء في البلدة وللمساعدة في تأمين المازوت والأدوية

أكد رئيس بلدية رميش ميلاد العلم، في حديث لـ"النشرة"، أن الأهالي مصرين على البقاء في البلادة والثبات والتجذر في الأرض مهما كانت الظروف صعبة، مشيراً إلى أن هناك نحو 6000 شخص في رميش، 5200 من أبناء البلدة ونحو 175 عائلة ضيوف من القرى المجاورة.

وفي حين لفت العلم إلى أن هناك سلع مفقودة، شدد على أن المهم السعي إلى تأمين المازوت والأدوية، خصوصاً على أبواب فصل الشتاء، من أجل مساعدة الأهالي على الصمود والبقاء في البلدة.