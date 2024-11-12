بخاش: مجلس نقابة الأطباء صادق مضاعفة الراتب التقاعدي للأطباء

ترأس نقيب اطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش الاجتماع الدوري لمجلس النقابة وتم البحث في شؤون نقابية ووضع الاطباء بعد موجة النزوح من الجنوب والبقاع والضاحية والسبل الايلة الى اعادة تموضعهم في المستشفيات والعيادات الطبية في المناطق الامنة نسبيا.
واشار بخاش انه "في ظل الأوضاع الراهنة وتداعياتها على الأوضاع المالية والإقتصادية والمعيشية للأطباء المتقاعدين وضرورة تقديم المساعدة ضمن الإمكانات المالية المتاحة صادق مجلس النقابة على اقتراح لجنة التقاعد بعد دراسة اللجنة المالية على مضاعفة الراتب التقاعدي" .
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