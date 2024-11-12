"النشرة": تسطير محضرَي ضبط بحق أفران في صيدا خالفت الأوزان الرسمية لربطة الخبز

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​صيدا​، بأنّ "مراقبي مصلحة الاقتصاد والتّجارة في الجنوب جالوا على أفران الخبز في مدينة صيدا، وسطّروا محضرَي ضبط بحقّ أفران خالفت الأوزان الرّسميّة لربطة الخبز الصّادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة".

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