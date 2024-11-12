مختار القليعة للنشرة: البلدة منذ 20 يوماً بلا كهرباء ولدينا شح في المياه ونطالب بتأمين المازوت

كشف مختار بلدة القليعة جوزيف سلامة، في حديث لـ"النشرة"، أن البلدة منذ 20 يوماً بلا كهرباء، في حين هناك أيضاً شح في المياه، حيث يقتصر تأمين كميات قليلة من المازوت من أجل تشغيل المضاخات على الصليب الأحمر.

كما أشار إلى أن هناك مشكلة أساسية تتعلق بالمصارف التي غادرت المنطقة، وبالتالي من لديه أموال لا يستطيع أن يسحب أي مبلغ مالي عبر الصرفات الآلية، لافتاً أيضاً إلى مشكلة الإستشفاء في ظل إستمرار إقفال المستشفى، موضحاً أن وزارة الشؤون الإجتماعية أمنت عيادة نقالة لكنها لا تكفي.

وفي حين أوضح أن البلدة محاصرة، حيث أن الطرقات غير آمنة، بينما أي قافلة لا تستطيع الوصول إلا بعد حصول على الإذن الذي قد يتأخر لأيام، مؤكداً أن هناك نقصاً في الحاجيات الأساسية، قائلاً: "حتى المحلات الصغيرة فارغة"، مناشداً كل من يستطيع تقديم المساعدة إلى المبادرة، مشيراً إلى أن في القليعة هناك اليوم ما يقارب 540 عائلة أي نحو 2000 شخص.