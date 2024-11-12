استمرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

يستمرّ الطّيران الحربي الإسرائيلي بشنّ غارات على مواقع مختلفة في الضّاحيّة الجنوبيّة لبيروت، وقد استهدف في هذه الأثناء محيط حارة حريك، رافعًا عدد الغارات المنفّذة من صباح اليوم على الضّاحية إلى 13.

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