"الاونروا": وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كاف في مواجهة الوضع الكارثي

اعتبرت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن "وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غير كاف في مواجهة الوضع الكارثي في القطاع الفلسطيني".

وردا على سؤال حول التحذير الأميركي خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة، رفضت المسؤولة في الأونروا لويز ووتردج التعليق، لكنها شددت على أن "الوضع في قطاع غزة هو ببساطة كارثي".

وأشارت من غزة إلى أن "المساعدات التي تدخل قطاع غزة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر. وبلغ المتوسط لشهر تشرين الأول 37 شاحنة يوميا عبر قطاع غزة بأكمله".

وشددت على أن "37 شاحنة يوميا لسكان يبلغ عددهم 2,2 مليون نسمة يحتاجون إلى كل شيء، هذا ليس كافيا البتة".

وبالتزامن مع هذا الإعلان تقريبا، أشار الجيش الإسرائيلي إلى فتح معبر جديد في كيسوفيم لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، عشية الموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة للسلطات الإسرائيلية للسماح بزيادة المساعدات للفلسطينيين.