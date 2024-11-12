اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي عند الساعة 12:50 من ظهر اليوم الثلاثاء 12-11-2024، لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية".
كما اعلن في بيان اخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 01:00 من ظهر اليوم الثلاثاء 12-11-2024، مستوطنة ديشون بصليةٍ صاروخية".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: تصدينا لمسيّرة إسرائيلية بأجواء القطاع الغربي وأجبرناها على مغادرة الأجواء واستهدفنا مستوطنة ديشون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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