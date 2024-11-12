حزب الله: تصدينا لمسيّرة إسرائيلية بأجواء القطاع الغربي وأجبرناها على مغادرة ‌‏الأجواء واستهدفنا مستوطنة ديشون

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي عند الساعة 12:50 من ظهر اليوم الثلاثاء 12-11-2024، لطائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 في أجواء القطاع الغربي وأجبروها على مغادرة ‌‏الأجواء ‏اللبنانية". ‏

كما اعلن في بيان اخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند ‏الساعة 01:00 من ظهر اليوم الثلاثاء 12-11-2024، مستوطنة ديشون بصليةٍ صاروخية".