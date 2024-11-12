"كتائب القسام" نعت أحد قادتها: استهداف 7 جنود إسرائيليين والإجهاز عليهم من مسافة صفر في بيت لاهيا

أفادت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بأنّ "مقاتلينا تمكّنوا من استهداف قوّة صهيونيّة قوامها 7 جنود، داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" مضادّة للتّحصينات، والإجهاز عليها من مسافة صفر بالأسلحة الرّشاشة والقنابل اليدويّة قرب مسجد "أولي العزم" في بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وأشارت إلى أنّ "في عمليّة مركّبة، تمكّن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني، واستهداف قوّة راجلة بقذيفتَين مضادّتَين للأفراد، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في مدينة جباليا شمال قطاع غزة".

من جهة ثانية، نعت "كتائب القسام"، "القائد القسامي طارق غانم زيدان، الّذي قضى شهيدًا مساء يوم السّبت الموافق 09/11/2024، على أرض مدينة طولكرم شمال الضفّة الغربيّة، جرّاء عمليّة اغتيال جبانة قام بها العدو الصّهيوني المجرم".