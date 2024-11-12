شكرا لقرائتكم خبر عن صور| فرق الإطفاء تكافح حرائق غابات في شمال شرق الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كافحت فرق الإطفاء حرائق غابات صغيرة وقعت في شمال شرق الولايات المتحدة، يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، ومن بينها حريق وقع في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي أدى إلى مقتل موظف يعمل بإدارة المتنزهات في مطلع الأسبوع، كما أدى الحريق إلى تأجيل الخطط الخاصة بمناسبة "يوم المحاربين القدامى".

وهطلت ربع بوصة من الأمطار خلال ليلة (الأحد - الاثنين) في منطقة غابات تمتد على الحدود بين الولايتين، ما منح رجال الإطفاء بعض الراحة.

ويشار إلى أن الحريق هو واحد من عدة حرائق مستعرة على الساحل الشرقي، في ظل نقص كبير في هطول الأمطار منذ سبتمبر الماضي.



ولقي الموظف الذي كان يعمل في إدارة المتنزهات والترفيه والحفاظ على الإرث التاريخي بولاية نيويورك، حتفه بينما كان يساعد فرق الإطفاء يوم السبت الماضي، وذلك إثر سقوط شجرة عليه.

وكانت الحرائق تشتعل على الساحل الشرقي للبلاد، بينما كانت كاليفورنيا تشهد حرائق غابات مستعرة أكبر حجما.