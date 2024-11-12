التقى رئيس تيّار "المردة" ​سليمان فرنجية​ في دارته في بنشعي، السّفير البلجيكي الجديد في لبنان أرناوت بويلس، في حضور جان بطرس، وتمّ البحث في مجمل الأوضاع والتّطوّرات الميدانيّة والسّياسيّة في لبنان والمنطقة.

كانت هذه تفاصيل خبر سليمان فرنجية بحث مع السفير البلجيكي في التطورات الميدانية والسياسية بلبنان والمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.