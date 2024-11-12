سليمان زار دريان: لا خلاص لنا إلا في مؤسسات الدولة وتنفيذ القرارات الدولية ضمانة لنا

أوضح النّائب ​محمد سليمان​، بعد لقائه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى، بحضور القاضي الشّيخ خلدون عريمط، إلى "أنّنا ناقشنا معه كلّ التّطوّرات الحاليّة الّتي تشهدها بلدنا، وخصوصًا العدوان الإسرائيلي الّذي يتعرّض له الوطن. وأكّد المفتي دريان على التّماسك والوحدة الوطنيّة، في ظلّ هذه الظّروف الصّعبة الّتي تتطلّب منّا جميعًا الوقوف إلى جانب الدّولة ومؤسّساتها الشّرعيّة، الّتي هي ضمانة للجميع، لأنّ الدّولة هي الّتي تحمي الجميع، وعندما تنتصر الدّولة ينتصر الجميع".

وشدّد على أهميّة "انتخاب رئيس للجمهوريّة وانتظام المؤسّسات، لأنّه لا خلاص لنا إلّا في مؤسّسات الدّولة الّتي هي الوحيدة القادرة على حماية بلدنا، وتنفيذ القرارات الدّوليّة هي الضّمانة لنا".

والتقى دريان أيضًا رئيس هيئة الإغاثة لجمعيّة العلماء المسلمين الجزائريين والرّئيس الشّرفي لجمعيّة العلماء المسلمين الجزائريّين الشّيخ عمار طالبي على رأس وفد، وتمّ التّداول في الشّؤون الإسلاميّة والإغاثيّة.