أبو زيد: العدو الإسرائيلي أطاح بما نادت به قمة الرياض من وقف للعدوان

أشار النّائب السّابق أمل أبو زيد، إلى أنّه "لم تمض ساعات قليلة على القمّة العربيّة الإسلاميّة في الرّياض، حتّى أطاح العدو الإسرائيلي بما نادت به هذه القمّة من وقف للعدوان، فتمادى اليوم بالغارات على الضّاحية وعلى بعلبك الهرمل والجنوب".
ولفت في تصريح، إلى أنّه "واقع يؤكّد كيف تضرب إسرائيل بعرض الحائط كلّ النّداءات وقرارات وقف إطلاق النّار، وكيف تواصل سياساتها المهدّدة للأمن والسّلام في المنطقة".
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