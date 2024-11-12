ادى العدوان الجوي الذي تعرضت له بلدة كفررمان الليلة الماضية الى استشهاد شخصين بغارة على مبنى كانا فيه في كفررمان ودمره. وتمكنت ظهر اليوم عناصر من الهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسآلة الاسلامية من سحب جثماني الشهيدين من تحت انقاض المبنى.

كانت هذه تفاصيل خبر سحب جثماني شهيدين من تحت انقاض مبنى دمرته غارة على كفررمان ليل امس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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