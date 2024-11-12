أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مذكّرةً رقمها 33/2024، جاء فيها: "استنادًا إلى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الرّامي إلى تعيين الأعياد والمناسبات الرّسميّة، تقفَل الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات يوم الجمعة الواقع في 22 تشرين الثّاني الحالي بمناسبة ذكرى الاستقلال".

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في 22 الحالي بمناسبة ذكرى الاستقلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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