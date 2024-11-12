الغارة الإسرائيلية الـ12 استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في هذه الأثناء

أغار الطّيران الحربي الإسرائيلي مجدّدًا في هذه الأثناء، مستهدفًا الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، ما رفع العدد الإجمالي للغارات على الضّاحية الجنوبيّة منذ صباح اليوم إلى 12.
يُذكر أنّ المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، كان قد وجّه تهديدًا في وقت سابق اليوم، إلى "جميع السّكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في مبان محدّدة في مناطق حارة حريك، الغبيري، الليلكي والحدث"، زاعمًا أنّهم "يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
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