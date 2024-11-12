الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين بأجواء عدد من المناطق اللبنانية

خرق الطّيران الحربي الإسرائيلي جدار الصّوت على دفعتَين، في أجواء عدد من المناطق اللّبنانيّة، من بينها العاصمة بيروت، تزامنًا مع سلسلة غارات عنيفة ينفّذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان والبقاع والضّاحية الجنوبيّة.

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