اردوغان: من تسببوا في الكارثة الإنسانية والبيئية الخطيرة بغزة يجب أن يحاسبوا أمام المحاكم الدولية

اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ان "من تسببوا في الكارثة الإنسانية والبيئية الخطيرة بغزة يجب أن يحاسبوا أمام المحاكم الدولية".
واشار في كلمته في "كوب 29" الى أن "صفر نفايات يعزز كفاحنا ضد تغير المناخ ومنذ بداية المشروع منعنا انبعاث 5.9 ملايين طن من الغازات الدفيئة"، موضحا أننا "نعمل على تحويل قطاعاتنا الرئيسية بما يتماشى مع رؤيتنا للوصول إلى صفر انبعاثات والتنمية الخضراء لعام 2053".
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