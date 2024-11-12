أجرى سفير إيران لدى بيروت مجتبى أماني لقاء مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قبيل عودته إلى مقر عمله في لبنان، بعد تلقيه العلاج في طهران جراء إصابته في تفجيرات الـ "بيجر" في بيروت. وناقش الاجتماع الإجراءات المستقبلية التي يجب اتخاذها في إطار التطورات الحالية في لبنان.
وأكد عباس عراقجي، خلال اللقاء، ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة واستمرار الضغط السياسي والدبلوماسي على المستوى الدولي لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد لبنان، مشدداً على أهمية تحرك المجتمع الدولي للحد من هذه الانتهاكات فوراً.
كما قدم عراقجي توجيهاته وتعليماته اللازمة للسفير أماني بشأن الخطوات القادمة، موضحاً الأولويات الدبلوماسية التي ينبغي اتباعها في المرحلة المقبلة لضمان حماية لبنان ودعمه في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي التقى أماني قبيل عودة الاخير الى لبنان: لاستمرار الضغط لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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