غوتيريش: يجب ألا تخرج الدول النامية من مؤتمر كوب29 خالية الوفاض

اكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "الدول المتطورة المشاركة في مؤتمر "كوب29" يجب أن تتوصل إلى حل بشأن المساعدات المالية التي يجب تقدمتها للدول النامية لمواجهة تبعات تغير المناخ".

واشار غوتيريش في عاصمة أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لأسبوعين، الى أنه "يجب ألا تخرج الدول النامية من باكو خالية الوفاض. يجب التوصل إلى اتفاق".