اكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "الدول المتطورة المشاركة في مؤتمر "كوب29" يجب أن تتوصل إلى حل بشأن المساعدات المالية التي يجب تقدمتها للدول النامية لمواجهة تبعات تغير المناخ".
واشار غوتيريش في عاصمة أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لأسبوعين، الى أنه "يجب ألا تخرج الدول النامية من باكو خالية الوفاض. يجب التوصل إلى اتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريش: يجب ألا تخرج الدول النامية من مؤتمر كوب29 خالية الوفاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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