تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات غير مسبوقة في ولاية لارا غربي فنزويلا، حيث غمرت المياه الشوارع والطوابق السفلية من المباني وجرفت السيارات في عاصمة الولاية باركيسيميتو.
واجتاحت الفيضانات المحلات التجارية وتسببت في قطع الجسور وانهيارات أرضية.
كما هطلت أمطار غزيرة وسيول مفاجأة في مناطق مختلفة شمال باركيسيميتو أدى إلى حدوث فيضانات في الشوارع وتأثرت المنازل بالفيضانات القوية للأنهار والجداول المحلية.
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