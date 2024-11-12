وزير الخارجية الفرنسي: لا تأكيد على مجيء سموتريتش إلى باريس

اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، انه "لم يحصل على تأكيد بمجيء الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى باريس خلال الأسبوع الحالي".
وأوضح بارو خلال مقابلة مشتركة مع محطة "فرانس 24" التلفزيونية وإذاعة "ار اف إي"، "ليس لدي في الوقت الراهن تأكيد على مجيئه".
ودعي وزير المال الإسرائيلي للمشاركة في احتفال "إسرائيل إلى الأبد" الذي تنظمه شخصيات يمينية متطرفة دعما لإسرائيل.
ويقام الاحتفال الذي حاولت جمعيات ونقابات وأحزاب يسارية إلغاءه من دون جدوى، عشية مباراة بين منتخبي فرنسا وإسرائيل لكرة القدم في باريس.
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