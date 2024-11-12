شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يحتفل غدا بذكرى عيد الجهاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

ينظم معهد الوفد للدراسات السياسية بحزب الوفد تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وعميد معهد الدراسات السياسية احتفالية غدا، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الجهاد الوطني، والذي يوافق يوم 13 نوفمبر .

ويتضمن الاحتفال عدد من الفعاليات منها عروض وثائقية وكلمات للوفديين، احتفالاً بهذه الذكرى ومن المقرر أن تقام الاحتفالية بالمقر الرئيسي للحزب.

وتجدر الإشارة إلى أن عيد الجهاد الوطني هو عيد وطني احتفلت به مصر من سنة 1922، منذ أن نالت استقلالها حتى سنة 1952، وكان يعتبر يوما قوميا في عهد المملكة المصرية، ويقترن باسم الزعيم سعد زغلول.

كان الشعب المصري يتوجه في هذا اليوم بكل طوائفه إلى ضريح سعد زغلول، حيث يخطب فيه الزعماء ويضعون الزهور ترحما عليه.