اعتبرت حركة حماس، في بيان ان "مقررات القمة العربية والإسلامية تتطلب مزيدا من الجهود لوقف العدوان ورفع الحصار وإغاثة شعبنا الفلسطيني"، مؤكدة على مطالبة القمة العربية الإسلامية مجلس الأمن بإلزام الكيان الصهيوني بوقف العدوان على غزة ولبنان
وطالبت حماس القمة بالتحرك الفوري لتجميد مشاركة الاحتلال في الأمم المتحدة وحظر تصدير السلاح إليه، معتبرة ان " شعبنا ينتظر من أشقائه العرب والمسلمين تفعيل الأدوات المتاحة لفرض وقف العدوان".
وشددت حماس على ان "شعبنا ينتظر من أشقائه العرب والمسلمين تفعيل الأدوات المتاحة لإغاثته وكسر الحصار عنه ودعم صموده".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: نؤكد على مطالبة القمة العربية الإسلامية مجلس الأمن بإلزام الكيان الصهيوني بوقف العدوان على غزة ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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