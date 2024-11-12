قناة المسيرة: غارة للعدوان الأميركي البريطاني تستهدف سيارة مدنية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء اليمنية

افادت قناة المسيرة التابعة لحركة انصار الله "الحوثيين" عن "غارة للعدوان الأميركي البريطاني تستهدف سيارة مدنية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء اليمنية".
ومساء أمس كشفت قناة "المسيرة" عن "عدوان أميركي- بريطاني بـ7 غارات، على مديريّة حرف سفيان في محافظة عمران شمالي اليمن، وعدوان بغارتَين على منطقة الرّحبة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة اليمنيّة".
وقبل يومين، أفادت "المسيرة" بأنّ "4 غارات أميركيّة بريطانيّة استهدفت منطقة جربان في مديريّة سنحان بمحافظة صنعاء، وغارة على منطقة الحفا بالعاصمة صنعاء، كما استهدفت غارتان مديريّة سفيان في محافظة عمران".
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