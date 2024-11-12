افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف بصاروخين منزلًا في حي المعالي بمدينة الهرمل، مما ادى الى تدميره، وقد هرعت سيارات الصليب الاحمر والهيئة الصحية الى المكان ، مشيرا الى سقوط اصابات.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط اصابات نتيجة غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.