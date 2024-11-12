غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً استهدفت الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، بعد سلسلة التّهديدات الّتي كان قد وجّهها الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت.

وكان قد وجّه المتحدّث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، تهديدًا إلى "جميع السّكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في مبان محدّدة في مناطق حارة حريك، الغبيري، الليلكي والحدث"، زاعمًا أنّهم "يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".