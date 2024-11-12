غارة إسرائيلية سادسة استهدفت منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً جديدةً استهدفت منطقة الحدث في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، يرتفع معها العدد التّراكمي للغارات الإسرائيليّة على الضّاحية الجنوبيّة منذ صباح اليوم، إلى ستّة.

يُذكر أنّ المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، كان قد وجّه تهديدًا إلى "جميع السّكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في مبان محدّدة في مناطق حارة حريك، الغبيري، الليلكي والحدث"، زاعمًا أنّهم "يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".