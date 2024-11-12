أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ سابق، تعرّض أحد الأشخاص في مدينة صيدا لعمليّة احتياليّة. فبعد أن قام ببيع سيّارة لشخص مجهول، ولدى قبضه ثمن السّيّارة البالغ 8600 دولار أميركي وفحصه في أحد المحال القريبة، تبيّن أنّ المبلغ مزيّف، وعندها لاذ الشّاري بالفرار إلى جهة مجهولة قبل أن يستلم السّيّارة".
وأوضحت أنّ "على الأثر، قام الضّحيّة بإبلاغ إحدى دوريّات مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي المتواجدة بالقرب من المحلّة عن الحادثة، وسلّمها المبلغ المزيّف"، مشيرةً إلى أنّ "على الفور، باشرت هذه الدّوريّة بإجراءاتها الميدانيّة. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد استدراج المشتبه به إلى ساحة النّجمة في صيدا بالتّنسيق مع البائع، تمكّنت من توقيفه بكمين محكم، وتبيّن أنّه يُدعى: "ح. ر." (مواليد عام 1995، لبناني)".
ولفتت شعبة العلاقات العامّة إلى أنّ "الموقوف سُلّم مع المضبوطات إلى مخفر صيدا القديمة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مواطن في صيدا لمحاولته شراء سيارة بمبلغ مالي مزيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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