الارصاد الجوية: الطقس غدا يتحول تدريجيا إلى قليل الغيوم خلال النهار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وضباب محلي على المرتفعات، يتحول تدريجيا إلى قليل الغيوم خلال النهار".

واشارت الى أن "تأثير المنخفض الجوي يتراجع عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع أجواء باردة نسبيا ليلا وبعض التقلبات والأمطار المتفرقة حتى ليل يوم الثلاثاء، حيث يستقر الطقس تدريجيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة. تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الجبلية والشمالية، مع احتمال حدوث برق ورعد خلال الفترة الصباحية، تنحسر الأمطار اعتبارا من المساء مع أجواء باردة ليلا جبلا وداخلا".

واوضحت أن "طقس الأربعاء غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وضباب محلي على المرتفعات، يتحول الطقس تدريجيا إلى قليل الغيوم خلال النهار".

وذكرت أن "طقس الخميس غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية".

واضافت ان "طقس الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة، والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية".