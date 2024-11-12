أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار، في تصريح له من مجلس النواب الى انه "إن كان العدو يظن أن وحشيته وهمجيته يستطيعان التغلب على إرادة المقاومة فإنه واهم وسيُهزم".

كانت هذه تفاصيل خبر علي عمار: إن كان العدو يظن أن وحشيته وهمجيته يستطيعان التغلب على إرادة المقاومة فإنه واهم وسيُهزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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