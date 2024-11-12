الدفاع المدني: إخماد حريق في الباحة الخارجية لمعمل فرز النفايات في نهر الموت- المتن

أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ وبعد جهود مضنية استمرّت منذ السّاعة 4:00 ولغاية السّاعة 7:00 من تاريخ اليوم الواقع في 12/11/2024، أخمدوا حريقًا شبّ في الباحة الخارجيّة لمعمل فرز النّفايات في ​نهر الموت​- المتن، حيث ارتفعت سحب الدّخان في سماء المنطقة".

وأوضحت في بيان، أنّ "سرعة تدخّل العناصر حالت دون امتداد النّيران إلى باقي أجزاء المعمل وخرّانات المازوت الموضوعة بالقرب من رقعة الحريق"، مشيرةً إلى أنّ "أعمال التّبريد ما زالت مستمرّة حتّى السّاعة، منعًا من تجدّد النّيران، نظرًا لنوعيّة المواد المحترقة وهي من النّفايات المتعدّدة".