تعرض الناقورة وجبل اللبونة واطراف علما الشعب لقصف مدفعي فجرا

تعرضا بلدة الناقورة وجبل اللبونة واطراف علما الشعب فجرًا لقصف مدفعي مصدره البوارج البحرية المعادية.

كما أفادت "الوكالة الوطنية" عن استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على قرى قضاءي صور وبنت جبيل حتى الصباح فأغار الطيران الحربي المعادي على بلدات الطيري، حداثا، صديقين، صريفا، الحنية، المنصوري، رشاف، مجدل سلم، جبال البطم، كفرا، المعلية، اطراف مدينة صور، العباسية قرب الشبرحة، على الطريق الرابطة بين بلدة صريفا ببلدة ارزون ما أدى الى قطعها وتدمير مبنى من ثلاث طبقات ولا تزال فرق الدفاع المدني والاسعاف الصحي تبحث بين أنقاضه عن مفقودين.

وادت الغارة على بلدة صديقين الى سقوط شهيدين و اصابة عدد من الجرحى و تعرضت احياء مدينة صور الى غارات متتالية معادية هي حي الزراعة ،حي بنايات الرز ، محيط مستشفى حيرام وفي المساكن الشعبية ما ادى الى تدمير المبنى المستهدف واصابة عدد من الجرحى،وبعد منتصف الليل اغار الطيران المعادي على مدينة تبنين وعلى بلدات ،البازورية، وفي مزرعة مشرف ادت الغارة الى سقوط شهيد و اصابة عدد من الجرحى. ويستمر تحليق الطيران الاستطلاعي والمسيّر والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.