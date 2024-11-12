مجموعة "لوفتهانزا" مددت تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 15 كانون الاول

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تمديد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 كانون الاول، بسبب حرب إسرائيل في غزة ولبنان.

وينطبق التمديد على جميع شركات الطيران داخل المجموعة، التي تشمل الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية ويورو وينجز.

وسيتم تعليق الرحلات الجوية إلى تل أبيب من فرانكفورت وميونيخ مع شركة الطيران الرائدة "لوفتهانزا" الآن حتى نهاية العام، حسبما قالت المجموعة.

وفي وقت سابق تم تعليق جميع رحلات المجموعة حتى 25 تشرين الثاني الجاري.