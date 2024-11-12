هيئة البث الإسرائيلية: نتانياهو سيطرح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فور تسلم ترمب الرئاسة رسميا

كشفت "هيئة البث الإسرائيلية"، عن أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو سيطرح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية فور تسلم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الرئاسة رسميا". وفي وقت سابق اعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أنه "أصدر تعليمات للتحضير لبسط السيادة على الضفة الغربية". وامل في بيان أن "تعترف إدارة ترامب بالتحرك الإسرائيلي نحو فرض السيادة على الضفة الغربية"، مشيرا إلى أنه "خلال ولاية ترامب الأولى كانت الحكومة الإسرائيلية على بعد خطوة فقط من تطبيق السيادة على الضفة الغربية". واضاف سموتريتش، "آمل أن توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025".

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