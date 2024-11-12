الشرطة الهولندية: اعتقال 5 يشتبه في تورطهم بالهجمات على مشجعي كرة القدم الإسرائيليين

أعلنت الشرطة الهولندية أنها ألقت القبض على خمسة أشخاص آخرين للاشتباه في تورطهم في الهجمات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أواخر الأسبوع الماضي.

وذكرت الشرطة في بيان، أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 18 و37 عاما ويعيشون في هولندا. وكانت الشرطة قد ألقت القبض في وقت سابق على 63 مشتبها به.

وتعهد رئيس الوزراء ديك سخوف بأن تركز هولندا جميع جهودها على جعل الجناة في أعمال العنف يمثلون أمام العدالة.