شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يكثف جهوده فى تقديم الخدمات الصحية للأولى بالرعاية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يكثف التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى جهوده في تقديم الخدمات والدعم للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية فى كافة المحافظات والقرى فى عدة محاور رئيسية لعل على رأسها تقديم الرعاية الصحية المجانية، خاصة بعد أن اجتمعت مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة ليتعاونوا على تقديم الدعم للأكثر احتياجا ليشمل كافة المحافظات والأسر الأولى بالرعاية بشكل منظم ودقيق.

وهو الأمر الذى يحرص عليه أعضاء التحالف الوطني من خلال الانتشار فى المحافظات والقرى والمناطق النائية وفقا لإحصائيات دقيقة أعدها التحالف الوطني للوصول إلى الأسر الأكثر استحقاقا لتقديم الخدمات والدعم المطلوب.

وانتشرت القوافل الطبية فى كافة المحافظات والقرى بتخصصات مختلفة يتسابق فيها أعضاء التحالف الوطني من أجل تقديم خدمات متنوعة أكثر ولجميع الفئات العمرية.

كما حرص التحالف الوطني على تقديم الأدوية بشكل مجانى وإجراء عمليات جراحية لمن تستدعى حالتهم لهذا الأمر بعد الفحوص الطبية، كما ساهم أعضاء التحالف الوطني فى تقديم الأجهزة الطبية للمستشفيات لسد نقص الأجهزة وتستطيع المستشفى تغطية الحالات المرضية المقبلة عليها لتسهيل الأمر وسرعة تلقى الخدمة اللازمة للمريض.

وأطلق التحالف الوطني حملة "ايد واحدة" بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصرى، وهى مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

وتستمر القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق، فضلا عن تقديم خدمات متنوعة أخرى تشمل تقديم الدعم الغذائى للأسر الأكثر احتياجًا، وتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، وتعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

