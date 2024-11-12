«الفارس الشهم 3» تُوزع آلاف الوجبات الغذائية في خان يونس

ابوظبي - سيف اليزيد - وليد عبدالرحمن (غزة)

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقدم متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» آلاف الوجبات الغذائية على العائلات النازحة، في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء التي يعيش فيها آلاف السكان بعد الخروج من منازلهم قسراً، وذلك ضمن مشروع «تكيات الخير الإماراتية»، التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية والطعام للأسر النازحة في قطاع غزة.

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تقديم المساعدات لكافة الفئات المتضررة في قطاع غزة، لإسعاف الوضع الكارثي الذي تعيشة العائلات، حيث تُقدم المواد الغذائية لهم، وتحاول الوصول لكافة الفئات المتضررة لمساندتهم ودعمهم بكافة المستلزمات الأساسية، وتقدم المساعدات في مراكز الإيواء وفي مخيمات النزوح، وإسعاف الوضع الكارثي في القطاع بعد توقف دخول المساعدات إليهم، ما تسبب في ارتفاع احتمالات مجاعة حقيقية تصيب سكان القطاع كافة، وفق تقديرات لمنظمات إغاثية دولية.

وأرسلت الإمارات المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً إلى القطاع في أعقد عملية نقل تضمنت 273 طائرة شحن و5 سُفن محملة بالمساعدات.