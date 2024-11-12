عقوبات أوروبية محتملة على مستوطنين متورطين في أعمال عنف

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس، إنه قد يتم قريباً فرض عقوبات أوروبية جديدة على المستوطنين الإسرائيليين الذين يتورطون في أعمال عنف.

وأضاف في منتدى باريس للسلام: «قمنا بدور فعال في إنشاء نظام العقوبات الأوروبي الذي تم تفعيله مرتين بالفعل، وقد يتم تفعيله للمرة الثالثة قريباً».

وقال: «نعتقد أن المستوطنين الذين ينتهجون العنف وهذه الأنشطة الاستيطانية المكثفة غير قانونية، ويجب أن تتوقف، من أجل مصلحة إسرائيل وأمنها».

وأثار العنف المتزايد الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء على الأراضي هناك القلق بين عدد من حلفاء إسرائيل الغربيين.