أكسيوس: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي نقل رسائل من نتانياهو لترامب بشأن خطط إسرائيل في غزة ولبنان وإيران

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، تأكيدهم أن "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد الماضي"، مشددين على ان "ديرمر نقل رسائل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ترامب بشأن خطط إسرائيل في غزة ولبنان وإيران".
من جهته، أفاد موقع "واللا" نقلا عن مصادر بأن "ديرمر التقى ترامب لاستيضاح ما يحبذ حله من قضايا قبل تسلمه مهام منصبه في يناير وما يفضل تأجيله".
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