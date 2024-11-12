نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر قولها أنه "من المتوقع أن يسند الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب منصب وزير الخارجية إلى السيناتور ماركو روبيو".

كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز عن مصادر: من المتوقع أن يسند ترامب منصب وزير الخارجية إلى السيناتور ماركو روبيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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