شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي: أزمة المناخ تحتاج إلى تمويل عالمي عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، أن أزمة المناخ تؤثّر على الجميع، منوهًا بضرورة التمويل الملّحة.

ودعا في كلمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 29" في باكو، إلى تحديد هدف جديد وطموح للتمويل المناخي ليحلّ محلّ التعهد السابق بقيمة 100 مليار دولار الذي تحدد في 2009، وينتهي في نهاية هذا العام. أنظمة السوق لتداول الكربون كما شدد ستيل على أهمية تعزيز أنظمة السوق لتداول الكربون، وهي أداة أساسية لتحقيق أهداف الحد من الانبعاثات، ومنع تجاوز ارتفاع درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية.

وقدم ستيل أمثلة على الدمار الذي يخلفه تغير المناخ، مشيرًا إلى تأثر دولته غرينادا بإعصار بيريل، وداعيًا إلى تعاون عالمي ملموس لمعالجة الأزمة.

وفي السياق ذاته، أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقريرها السنوي، محذرة من أن العقد الحالي (2015-2024) سيكون الأشدّ حرًا على الإطلاق، مع تسارع ذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع مستويات البحار.