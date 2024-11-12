شكرا لقرائتكم خبر عن كورسك.. روسيا تعلن تحييد أكثر من 300 جندي أوكراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من الجيش الروسي، حيدت أكثر من 300 عسكري أوكراني، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أكثر من 300 عسكري ودبابة ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جند مدرعتين، وثماني مركبات قتالية مدرعة. خسائر القوات الأوكرانية هذا بالإضافة إلى ثلاثة مدافع، ومدفع هاون وسبع سيارات، كما استسلم خمسة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية.

كما صدت وحدات تجمع قوات الشمال 6 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية، على محور كورسك، وكبدتها خسائر في الأرواح بلغت 70 عسكريا بين قتيل وجريح. حرب روسيا وأوكرانيا وخلال الـ 24 ساعة الماضية، صدت وحدات تجمع قوات الشمال 6 هجمات مضادة للعدو في اتجاه بلدات دارينو، نيكالايفو دارينو، نوفوايفانوفكا.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 70 عسكريا بين قتيل وجريح ودبابة وناقلتي جند مدرعتين، وأربع مركبات قتالية مدرعة وسيارة.