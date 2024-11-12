تطهير 43 ألف متر مربع من ألغام الحوثي في باب المندب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

نجح الفريق 19 التابع لمشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، في تطهير 43 ألف متر مربع من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة من ثلاثة حقول ألغام خلفتها جماعة الحوثي في منطقة الشيخ سعيد بساحل باب المندب، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ووفق المهندس خالد داوود، قائد الفريق 19 في «مسام»؛ فإن العملية جاءت استجابة لمناشدات السلطة المحلية في «ذو باب»، التي شهدت حوادث متكررة جراء انفجار الألغام التي خلفتها جماعة الحوثي.

وأضاف داوود أن الألغام التي تم نزعها تشمل 27 لغماً مضاداً للدبابات، و10 ألغام مضادة للأفراد، بالإضافة إلى 35 قذيفة غير منفجرة، مشيراً إلى أن الحوثيين زرعوا الألغام بشكل عشوائي وبكميات كبيرة، ما يشكل تهديداً مباشراً على حياة المدنيين والصيادين.