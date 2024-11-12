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«التعاون الخليجي» يؤكد دعم جهود العراق لتحقيق الأمن والاستقرار

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ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (الاتحاد) 

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أمس، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، الدكتور محمد الحسان، سبل تعزيز التعاون بين المجلس والبعثة الأممية. 
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء بين البديوي والحسان في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض بمناسبة توليه منصبه الجديد في بعثة «يونامي»، حيث استعرضا آخر التطورات في المنطقة. 
وقالت إن البديوي أشاد خلال اللقاء بجهود «يونامي» في دعم الحكومة العراقية والشعب العراقي لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة. 
وأكد موقف مجلس التعاون الثابت تجاه العراق ودعمه الجهود «لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه وهويته العربية ووحدته الوطنية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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