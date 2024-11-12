شري: الأيام والليالي والميدان سيحددون المسار السياسي وإسرائيل لن تستطيع كسر عزيمة شعبنا

اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب امين شري تعليقا على مقررات القمة العربية الاسلامية، الى اننا نأمل ان يكون هناك افعالا وليس فقط دبلوماسية. واكد بان أي تقارب عربي إسلامي مرّحب به كما نرّحب بتسليح الجيش اللبناني.
ولفت شري في حديث تلفزيوني، الى ان الأيام والليالي والميدان سيحددون المسار السياسي وإسرائيل لن تستطيع كسر عزيمة شعبنا الصابر والواثق بنا، واليوم ليس هدفنا السجالات الداخلية وأقول لشعبنا الصابر "لا تضعفوا ونعدكم بخاتمة النصر".
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