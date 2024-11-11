أكد عضو كتلة الجمهورية القويّة النائب أنطوان حبشي، أن "لبنان لا يمكنه أن يعيش صيفاً وشتاءً تحت سقف واحدٍ، فإذا أراد أن يطلب من المجتمع الدولي حمايةَ آثاره عليه أن يلتزم بمقررّات هذا المجتمع، ويكون جزءاً من المنظومة الدوليّة وليس خارجها".
ولفت حبشي، في مقابلة على قناة "الحرّة"، الى أن "يجب أن يكون لدينا دولة تحمي التراث العالمي، وزير ثقافة مثقّف، فما قام بهوزيلر الثقافة محمد المرتضى هو خطوة غير مقبولة من قبل شخص ضنين وحريص على ثقافة وتراث بلاده".
ودعا القوى الأمنيّة اللبنانيّة المسؤولة الى "معاينة قلعة بعلبك ومحيطها للتأكد من خلوّها من أي شيء، في ظلّ ما نراه من تهديمٍ كليّ لقرى تمرّ الأنفاق تحتها".
كانت هذه تفاصيل خبر حبشي: يجب أن يكون لدينا دولة تحمي التراث العالمي وعلى القوى الأمنيّة معاينة قلعة بعلبك ومحيطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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