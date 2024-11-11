يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الانسانية بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء مشروع "كنف 3" لعام 2024 لليوم الخامس في مدينة طرابلس، يشمل المشروع توزيع ملابس شتوية على المستفيدين من الاطفال الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم توزيع هذه الكسوة الشتوية داخل أحد المحلات المتخصصة في بيع الألبسة المتعاقد معها وذلك عبر قسائم شرائية وقد استفاد اليوم عدد 470 طفل من اللاجئين السوريين و المجتمع اللبناني المضيف القاطنين بمحافظة عكار.

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع "كنف 3" حيث يتم توزيع كسوة شتوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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