"الجزيرة": 10 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي خان يونس

أفادت قناة "الجزيرة"، عن "سقوط 10 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي خان يونس".

وأمس، أفادت قناة الجزيرة، عن سقوط قتيلَين وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.